Innan Proton och DirectX 12-kompatibilitetslagret VKD3D var Linux-användare tvungna att köra Windows för att kunna spela de senaste Windows-spelen. En populär metod, som även har andra användningsområden, är att virtualisera Windows med KVM via QEMU och tilldela den virtuella maskinen ett eget grafikkort via VFIO ochPCI-Express Passthrough.

Idag är det här inte lika vanligt bland hem­användare eftersom Proton har gjort att de flesta spel fungerar bra direkt i Linux, men det kan fortfarande behövas för att till exempel spela spel med antifusksystem som inte fungerar på Linux eller olika proffsprogram som bara fungerar i Windows. Men framför allt används det i molnservrar för tjänster som Geforce Now.

Molnfirman Cloudrift har upptäckt ett problem med PCI-Express Passthrough på Nvidias Geforce RTX 5090 som innebär att kortet blir betydligt bökigare att använda än andra kort, rapporterar Tom's Hardware.

Det visar sig nämligen att en bugg i kortet gör att det i vissa fall inte nollställs korrekt när den virtuella maskinen startar om eller stängs av, vilket gör att kontroll över kortet inte återställs till värddatorn. Resultatet är att varken värden eller den virtuella maskinen kan använda kortet tills värden startas om.

För en hemanvändare blir det här ett störmoment då det normalt går väldigt snabbt att starta om en virtuell maskin i QEMU/KVM, och Windows har en tendens att kräva fler omstarter än Linux. För företag som Cloudrift som kör flera virtuella maskiner på varje värddator är det betydligt värre, då varje sådant kraschat kort blir oanvändbart tills övriga virtuella maskiner på samma värd har stängts av.

Det här är inte första gången en liknande bugg dyker upp. Flera äldre AMD-familjer – Polaris, Vega och Navi 10/12/14 – hade liknande problem. För de korten tog ett par utvecklare på Level One Techs fram ett Linux-kärntillägg kallat vendor-reset som såg till att korten för det mesta klarade att nollställas.

Cloudrift har utfärdat en belöning på 1 000 dollar till den som hittar grundorsaken till felet eller en lösning.