Efter AMD:s framträdande under årets upplaga av IFA-mässan i Berlin höll företaget en frågestund. Företaget svarade bland annat på frågor kring AI-industrin, grafikkort och spelstreamingtjänster, rapporterar Computerbase (via WCCF Tech).

Frågan om ARM-arkitekturens överlägsna effektivitet kom som så ofta tidigare på tal, och AMD svarade enligt Computerbase att ”myten” att x86 inte kan vara effektivt motbevisades i fjol. ”Både AMD:s Ryzen- och Intels senaste Core-generationer ger extremt lång batteritid i bärbara, med full tillgång till x86-ekosystemet. Sett till helheten har ARM inget övertag”.

Både AMD:s Strix Point och Strix Halo, och Intels Lunar Lake, har möjliggjort bärbara med lika lång batteritid som med Qualcomms Snapdragon X Elite. Men Apples ARM-baserade M-kretsar ligger fortfarande steget före i CPU-prestanda, och det vid betydligt lägre TDP.

Under samtalet tog AMD även upp grafikkorts­försäljningen. De senaste Radeon-korten fortsätter att sälja bra och AMD har ännu inte hunnit ikapp efterfrågan. Företaget ville däremot inte kommentera uppgifterna om att Radeon bara har 6 procent marknadsandel.