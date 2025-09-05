Mysteriet med SSD:er som plötsligt försvinner från Utforskaren och blir oläsliga i Windows har fått en lösning, rapporterar Techspot.

De senaste veckorna har rapporterna om SSD:er som blir oläsliga efter en period av hög skrivaktivitet, till exempel installation eller uppdatering av ett spel, lett till intensivt testande hos både Microsoft och Phison. Tidiga rapporter pekade på att problemet bara verkade dyka upp i SSD:er med Phisons kontrollerkretsar. Varken Microsoft eller Phison lyckades dock återskapa problemet, trots tusentals timmars testande.

Taiwanesiska PCDIY hittade felet efter egna undersökningar. Det visar sig att drabbade SSD:er har en utvecklarversion av basmjukvaran för Phisons kontrollerkrets PS5026-E26-52. Den användes under interna tester av kretsen, men var aldrig tänkt att ingå i några produktionsexemplar av färdiga SSD:er.

PCDIY delade upptäckten med Phison, som bekräftade fyndet och upprepade stresstestet som tidigare inte hade gett resultat. Och mycket riktigt: Nu fick det diskarna att krascha och bli oläsliga tills datorn stängdes av och startades igen.

Testerna har även visat att buggen inte leder till några permanenta skador på diskarna. En kall omstart räcker för att komma åt en försvunnen SSD igen. Däremot har PCDIY inte uteslutit data­korruption som en följd av plötsligt avbrutna skrivoperationer.