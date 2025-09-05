Under gårdagen släppte AMD grafikdrivrutinen Adrenalin Edition 25.9.1 WHQL, som utökar stödet för FidelityFX Super Resolution 4, alltså FSR 4 i folkmun, till 85 DirectX 12-spel. FSR är AMD:s svar på Nvidias DLSS-teknik, och används för att skala upp grafik från lägre upplösningar med högre prestanda och bibehållen bildkvalitet. Med version 4 introduceras dessutom maskininlärning i uppskalningen, vilket ger märkbart skarpare detaljer och en mer naturlig bild.

Den stora nyheten i uppdateringen är en så kallad override-funktion, vilken gör att FSR 4 kan aktiveras i många fler spel som använder FSR 3.1 - utan att utvecklarna behöver släppa uppdateringar eller genom tredjepartsmjukvara. Det här innebär att tekniken når långt fler titlar än de som officiellt stöds, och gör det möjligt för spelare att dra nytta av FSR 4 direkt via drivrutinen. Uppdateringen blir därmed ett av AMD:s största steg framåt hittills på uppskalningssidan.

Det finns dock begränsningar: spelen måste ha integrerat FSR 3.1 med signerad DLL-fil, samt köras i DirectX 12. Titlar som använder Vulkan eller inofficiella implementationer stöds alltså inte, vilket gör att vissa spel fortfarande kräver tredjepartsmjukvara, som exempelvis OptiScaler.

Entusiaster av Escape from Tarkov, som har implementerat FSR 3.0, får dock fortsatt ge sig till tåls.