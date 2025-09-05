Mediatjänsten Plex bekräftar att företaget nyligen utsatts för ett intrång där en obehörig aktör lyckats komma åt delar av en kunddatabas. Informationen som läckt består bland annat av mejladresser, användarnamn samt lösenord. Lösenorden var hashade, men Plex uppmanar ändå samtliga användare att omedelbart byta till ett nytt lösenord.

Intrånget ska ha upptäckts och begränsats snabbt och enligt Plex har ingen betalningsinformation eller kreditkortsuppgifter lagrats på de berörda systemen. Företaget skriver att den metod angriparen använde har åtgärdats och att ytterligare säkerhetsgranskningar nu pågår för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Användare som loggar in med lösenord hänvisas till återställningssidan för att byta lösenord. Företaget rekommenderar även att logga ut från alla tidigare anslutna enheter, vilket inkluderar Plex Media Server, och sedan logga in på nytt med det nya lösenordet. För de som använder enkel inloggning (SSO) är rådet att logga ut från samtliga enheter.

Utöver lösenordsbyte rekommenderar företaget att aktivera tvåfaktorsautentisering för ökat skydd.