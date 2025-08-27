Under en konferens anordnad av investment­banken Goldman Sachs har Intels John Pitzer diskuterat företagets planer de närmaste åren, rapporterar WCCF Tech.

John Pitzer erkänner att företagets nuvarande processor-utbud ”har ett par luckor vi behöver fylla”, men säger att företaget är optimistiskt inför framtiden. Först med Arrow Lake Refresh som kommer i början av nästa år, och framför allt Nova Lake som enligt John Pitzer kommer släppas mot slutet av 2026 och början av 2027.

Ryktena kring Nova Lake har pekat på att Intel kanske inte kommer tillverka dessa processorer med sin egen nya 18A-process, men John Pitzer motsäger det. Visserligen ska hela 18A-processens kapacitet först användas för de Panther Lake till bärbara datorer, men mot slutet av 2026 ska processen även användas för Nova Lake, Clearwater Forest och Diamond Rapids.

Vad gäller Panther Lake ska de första kretsarna släppas innan årsskiftet, med fler modeller lanserade under första halvan av 2026.

Utöver kommande processorfamiljen diskuterade John Pitzer även Intels arbete med nästa processnod, 14A. Han säger att Intel valde att göra 18A fokuserad på internt bruk, men att företaget redan tidigt har involverat potentiella kunder i utvecklingen av 14A.

Intels vd Lip-Bu Tan antydde nyligen att företaget kan lägga ned utvecklingen av processen om det inte lyckad sälja in den till externa kunder. John Pitzer tonar ned det hotet och säger att Intel satsar helhjärtat på 14A-utvecklingen.