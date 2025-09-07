Efter att ha visat upp grafikkortet under augusti månad ASUS har nu släppt ProArt GeForce RTX 5080, designat för både kreativa arbetsflöden och givetvis spelande. Kortet inkluderar USB-C-utgång för direktanslutning till skärmar, vilket enligt tillverkaren gör det särskilt attraktivt för kreatörer. Designen är också ovanlig - en laminerad träpanel och en diskret Aura-belyst logotyp ger kortet ett mer sofistikerat och minimalistiskt uttryck än traditionella gamingkort, enligt uppgift.

Den nya ProArt-modellen har en kompakt 2,5-slotdesign som även passar mindre byggen, med ett fokus på effektiv kylning. Tre Axial-tech-fläktar backar upp ångkammare med tillhörande fasförändrande värmekuddar,. Fläktarna var under luppen i samband med testandet av Asus Prime RTX 5070 Ti, och fick ett gott omdöme.

Grafikkortet har nu letat sig ut hos flera svenska återförsäljare, och finns tillgänglig från 18 990 kronor.