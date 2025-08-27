Spotify har börjat rulla ut stöd för lossless audio, till Premium-prenumeranter, efter flera års förseningar och spekulationer. Funktionen gör det möjligt att streama musik i FLAC-format upp till 24-bit/44,1 kHz - ett stort lyft för alla som vill komma närmare originalinspelningen. Utrullningen startar i över 50 marknader, inklusive Sverige, och Premium-användare får en notis i appen när det kompressionsfria läget är tillgängligt.

Redan 2021 utlovade Spotify ett "Spotify HiFi"-läge, men funktionen sköts upp gång på gång. Under tiden hann konkurrenter som Apple Music och Tidal etablera sig som självklara val för musikälskare som ville ha högre ljudkvalitet. Med dagens lansering tar Spotify igen en del av försprånget, men man stannar strax över CD-kvalitet, 24-bitars FLAC i 44,1 kHz.

Det är dock inte bara att slå på lossless och njuta. Spotify meddelar i sin pressrelease att Bluetooth inte klarar att överföra okomprimerat ljud i full kvalitet. För att få äkta lossless krävs antingen trådbundna hörlurar eller högtalare.

Så här aktiverar du lossless-ljud Öppna Spotify-appen Gå till Settings & Privacy → Media Quality Välj var du vill aktivera lossless: Wi-Fi, mobil eller nedladdningar Leta efter Lossless-indikatorn i "Now Playing"-vyn för att bekräfta att det är aktivt

Det stora frågetecknet är därför om Spotifys 24-bitars FLAC räcker för att locka över användare som redan hoppat på konkurrenterna - eller om styrkan ligger i att funktionen nu finns inbyggd där de flesta redan lyssnar.

FLAC-strömmar kräver mer bandbredd och kan ge längre bufferttider, särskilt vid mobildata.