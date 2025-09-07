Nyligen har rykten om att Nvidia kan vara på väg att släppa Super-modeller i RTX 50-serien redan under hösten. Nu rapporterar WCCF Tech att uppgifterna inte stämmer, och att Nvidia i själva verket inte har några planer på några Super-modeller förrän 2026.

Enligt sajtens källor stämmer uppgifterna om specifikationerna på Super-modellerna, men uppgifterna om både lanseringsdatum och pris är ”påhittade och falska”.

Nvidia har först nyligen nått fullskalig produktion av de vanliga modellerna i RTX 50-serien, och RTX 5090 och de andra modellerna befinner sig fortfarande mitt i produktcykeln, skriver WCCF Tech. Den senaste tidens prissänkningar har gjort att många kort har börjat nå riktpris, och de första små rabatterna har också börjat dyka upp, men det är långt kvar till några utförsäljningar.

WCCF Tech spekulerar att ryktena om en snar lanseringen av RTX 50 Super-serien kan ha spridits i ett försök att locka ägare att sälja av sina bestånd och därmed öka tillgången på andrahandsmarknaden.