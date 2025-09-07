Utvecklare som tar fram program för Windows har länge kunnat välja mellan att distribuera programmen själva på någon webbplats, eller göra det via Microsoft-butiken. Butiken kan vara praktisk, särskilt för nya utvecklare och entusiaster som utvecklar på fritiden, eftersom Microsoft tar hand om mycket av det som annars kan vara krångligt.

För att få tillgång till butiken har utvecklare fram tills nu varit tvungna att betala en engångsavgift på runt 200 kronor till Microsoft och registrera sig med ett kreditkort, men det kravet försvinner nu, rapporterar The Verge. Microsoft började ta bort avgiften för utvecklare i vissa länder redan i juni, och väljer nu att stryka den för alla.

– Utvecklare behöver inte längre ett kreditkort för att komma igång, vilket tar bort ett stort friktionsmoment som har påverkat många skapare runt om i världen. Genom att eliminera de här engångsavgifterna skapar Microsoft en mer inkluderande och tillgänglig plattform, säger produktchefen Chetna Das.

När Microsoft-butiken var ny hade den stora begränsningar som gjorde att seriösa utvecklare höll sig borta. Företaget har dock gjort stora ändringar de senaste åren och numera kan utvecklare distribuera klassiska skrivbordsprogram och inte bara moderna Windows-appar (UWP). De kan även leverera mjukvaran via installationsprogram. Det har lett till att butiken idag har över 250 miljoner aktiva användare, enligt Microsoft.