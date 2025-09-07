Thermal Grizzly har med hjälp av sin kylpasta verkligen gjort sig ett namn och har följt upp detta med en allt bredare skara produkter. De har tidigare äntrat marknaden för vattenblock med olika modeller med fokus på processorer men tar nu nästa kliv med ett vattenblock för grafikkort.

Deltamate för Asus ROG RTX 5090 Astral är ett påkostat vattenblock som enligt Thermal Grizzly tillverkas i Tyskland. Som sig bör när det rör sig om en modell i det övre prisskiktet medföljer värmekuddar som är förskurna, kylpasta samt verktyg för att underlätta applicering. Vattenblocket bygger på samma 0,2 mm mikrofenor som tillverkaren använder i sina vattenblock för processorer.

Jämte vattenblocket släpper de även en skyddsramen GPU Guard som ska förhindra att flytande metall rinner ut om detta används som värmeavledningsmaterial. Det kommer även att säljas en genomflödes-terminal som ett tillägg för vattenblocket för den som önskar olika placering av in- och utflöde eller bygger en vätskekylningsloop med paralellt flöde.

Deltamate har en prislapp på 499 Euro motsvarande ungefär 5 400 kronor.