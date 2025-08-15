De första resultaten från benchmarktest på Apples nya Iphone-modeller, som presenterades tidigare i veckan, har nu publicerats, rapporterar Tom's Hardware. Resultaten visar att Apple har fortsatt att finputsa den ARM-baserade arkitekturen, då A19 Pro – som sitter i Iphone 17 Pro – får högre resultat i Geekbench 6 enkeltrådat än den nyligen lanserade M4-kretsen, även om den inte når upp till M4 Pro eller Max.

Ett resultat på knappt 3 900 poäng innebär att mobilkretsen får omkring 11–13 procent högre poäng än toppmodellerna i AMD:s Ryzen 9000-serie (9800X3D, 9950X och 9950X3D) och Intels Core Ultra 9 285K som alla ligger på omkring 3 400–3 500.

I det flertrådade testet går det naturligt nog sämre, med ett slutresultat på cirka 9 750 poäng för A19 Pro. Det är betydligt lägre än de ovanstående x86-processorerna, som ligger på mellan 22 000 och 23 500 poäng.

Tom's Hardware påpekar att A19 Pro tar ett mindre prestandaskutt än föregående generation – A18 Pro var cirka 18 procent snabbare än A17 Pro, mot 12 procent för den nya kretsen. På GPU-sidan var ökningen dock större, 37 procent gentemot A18 Pro med ett resultat på knappt 47 000 poäng.

Geekbench testar prestanda under en relativt kort period av hög belastning och ger lång ifrån en fullständig bild av en processors prestanda.