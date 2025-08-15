Överklockningsprogrammet MSI Afterburner kommer snart få en ny uppdatering som ger fler möjligheter att finjustera inställningarna på grafikkort med Nvidias senaste grafikkretsar. Det avslöjar utvecklaren Alexey Nicolaychuk i ett inlägg på Guru3d-forumet.

Den nya funktionen kallas ”tripple channel voltage control” och gör det möjligt att justera grafikminnets spänning och spänningen för övriga komponenter (MSVDD), och inte bara huvud­spänningen för grafikkretsen (NVVDD). Funktionen utökar dessutom möjligheten att sänka eller höja den senare, från ±20 till ±100 millivolt.

Men uppdateringen kommer med en stor begränsning. Kort som använder Nvidias referensdesign blockerar nämligen tillgången till spänningskontroll via I2C, vilket är orsaken till att det hittills inte har gått att göra dessa inställningar. De nya inställningarna kommer bara fungera på kommande grafikkort i RTX 50-serien från MSI, och eventuellt andra tillverkare om dessa också väljer att frångå referensdesignen.

Blackwell-korten har hittills bara gått att överklocka till högre nivåer genom exotisk kylning och modifierat BIOS för att skruva upp effektbudgeten, skriver Tom's Hardware. Men med de nya inställningarna kan det bli möjligt att åstadkomma högre klockfrekvenser utan sådana lösningar.