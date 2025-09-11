Med Thunderbolt 5 har externa grafikkort, eller eGPU, fått ett uppsving efter några år ute i kylan. Flera tillverkare som Asus och Razer har lanserat nya modeller, men en skillnad mot den första vågen av externa grafikkort för omkring tio år sedan är att de flesta nya modeller inte är externa PCI-Expresschassin utan betydligt kompaktare historier med inbyggda grafikkretsar gjorda för bärbara.

Asus ROG XG Mobile har till exempel upp till Geforce RTX 5090 Laptop, och flera tillverkare har gjort modeller med Radeon RX 7600M XT.

Gigabyte sticker ut från mängden med nya Aorus RTX 5060 Ti AI BOX som använder den fullstora modellen av kortet som normalt sitter i stationära datorer. Orsaken är praktisk: Inga grafikkretsar för bärbara i mellanklassen erbjuder mer än 8 GB grafikminne.

Genom att välja den fullstora kretsen kan Gigabyte ge kunder mer minne för exempelvis AI-applikationer, utan att tvingas till ett betydligt högre pris. På den bärbara sidan krävs ett 5070 Ti för att få 16 GB minne.

Kortet är monterat i ett chassi som kan placeras horisontellt eller vertikalt för att passa på olika skrivbord, och använder företagets Windforce-kylare. Chassit fungerar även som docknings­station med ytterligare en Thunderbolt 5-kontakt för att kedja fler tillbehör samt tre USB Type-C-kontakter och en Etherner-kontakt.

Enligt Gigabyte är kortet cirka fem procent långsammare än samma kort anslutet direkt till moderkortet. Företaget har ännu inte avslöjat pris eller datum för säljstart.