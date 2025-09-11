Utvecklaren Eli Lipsitz har lanserat en kampanj på Crowd Supply för att finansiera tillverkningen av Game Bub, en ny FPGA-baserad hårdvaruemulator av Nintendo Game Boy, Game Boy Color och Game Boy Advance, rapporterar Techspot.

Game Bub bygger på AMD:s XC7A100T, en FPGA (field programmable gate array) i Artix-7-serien. Den är kraftfull nog att emulera de gamla handhållna spelkonsolerna utan att anstränga sig, och driver även en 4-tums IPS-skärm med 720 × 480 pixlar. Dubbla batterier ger 14 timmars batteritid.

Eli Lipsitz har gjort källkoden till Game Bub öppen med GPLv3-licens och hårdvarudesignen är också fri med CC BY‑SA 4.0-licens, så vem som helst kan ge sig på att modifiera och själv tillverka en egen Game Boy-klon.

Förutom fullt stöd för alla originalkassetter för de två konsolerna utlovar Game Bub stöd för spel på ROM-fil via en SD-kortläsare, och konsolen har lagt till Wi-Fi, Bluetooth och en PMOD-expansionsport för eventuella framtida tillbehör. Komponenterna sitter i ett genomskinligt plastskal med styrkors och alla nödvändiga knappar.

Ett exemplar av Game Bub går loss på cirka 2 400 kronor plus porto, så det är ingen billig historia. Planen är att konsolen ska monteras av Soldered Electronics i Kroatien och börja levereras i början av februari 2026.