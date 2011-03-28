Uppdatering 15/9: Nvidia har efter spekulationerna kommenterat ryktet att Founders Edition-modellerna i RTX 50-serien är på väg att avvecklas. Företaget uppger att korten fortfarande är i produktion och att det tillfälliga bortfallet i webbutiken beror på att lagret är slutsålt. RTX 5070 Founders Edition finns fortsatt listad, medan RTX 5080 och RTX 5090 Founders Edition väntas återkomma när nya partier når butiken.

Något håller på att hända med Nvidias egentillverkade Founders Edition-modeller av Geforce RTX 5080 och 5090, rapporterar Videocardz. På Nvidias tyska webbutik syns 5090 Founders Edition inte längre till, och i de brittiska och amerikanska butikerna saknas både 5080 och 5090 Founders Edition.

5070 Founders Edition finns fortfarande kvar i butiken i samtliga länder.

Det är hittills oklart om det innebär att Nvidia har bestämt sig att sluta tillverka Founders Edition-korten och nöja sig med kort från partner­tillverkare, om det är en tillfällig ändring på grund av något tillverkningsproblem, eller om det bara är ett fel.

I Sverige säljs Founders Edition-korten via Proshop och finns i skrivande stund fortfarande i lager via länkar från Nvidia Marketplace.