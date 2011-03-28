Något håller på att hända med Nvidias egentillverkade Founders Edition-modeller av Geforce RTX 5080 och 5090, rapporterar Videocardz. På Nvidias tyska webbutik syns 5090 Founders Edition inte längre till, och i de brittiska och amerikanska butikerna saknas både 5080 och 5090 Founders Edition.

5070 Founders Edition finns fortfarande kvar i butiken i samtliga länder.

Det är hittills oklart om det innebär att Nvidia har bestämt sig att sluta tillverka Founders Edition-korten och nöja sig med kort från partner­tillverkare, om det är en tillfällig ändring på grund av något tillverkningsproblem, eller om det bara är ett fel.

I Sverige säljs Founders Edition-korten via Proshop och finns i skrivande stund fortfarande i lager via länkar från Nvidia Marketplace.