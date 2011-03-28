Ett nytt intressant chassi för kompakta datorbyggen har dykt upp på kinesiska marknadsplatsen Taobao, rapporterar Tom's Hardware.

Chassit kallas FanlessVC2300S DT och mäter 360 × 303 × 130 millimeter (14,2 liter), det vill säga i samma storleksordning som Playstation 5. Trots den ringa storleken väger det hela 21,5 kilo. Det beror på att det är tillverkat huvudsakligen i koppar, och det väger också nära dubbelt så mycket som en modell i en aluminiumlegering som i övrigt är likadan.

Enligt tillverkaren kan chassit kyla en dator med upp till 250 watt effekt utan några fläktar. Utöver ett ITX-moderkort ryms ett nätaggregat i Flex ATX-format, och tillverkaren rekommenderar ett Platinum-märkt. Minnesmodulerna kan som mest vara 44 millimeter höga.

Processorns kylning sker via en anordning med 17 stycken 8-millimeters kopparrör, medan ett eventuellt grafikkort kyls via tre ångkammare kopplade till ett 10-millimeters kopparrör. Alla dessa kopparrör är även kopplade till kylflänsar i koppar som omgärdar hela chassit.

Det är osäkert om chassit kommer börja säljas internationellt eller enbart på den inhemska marknaden i Kina.