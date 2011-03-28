V-Color har lanserat en ny serie DDR5-minnesmoduler kallad Xfinity Plus, en produkt som först visades upp på Computex i våras och nu snart börjar säljas, rapporterar Tom's Hardware.

Det speciella med de nya minnesmodulerna är att en av modulerna i varje paket inkluderar en liten OLED-skärm på sidan. Den visar data om minnet – hastighet, spänning, temperatur, fördröjning, kapacitet och den aktiva överklockningsprofilen.

Skärmen vaknar under POST-sekvensen direkt efter start och får sin data direkt från moderkortet utan några ytterligare kablar, och kräver därmed inget särskilt från moderkortet eller någon ytterligare mjukvara.

Minnesmodulerna säljs i paket för antingen Intel eller AMD, optimerade för XMP- respektive EXPO-profiler. V-Color säljer paket med mellan 6 000 MT/s och 9 000 MT/s och CL26–CL42. Till att börja med säljer V-Color enbart paket med två moduler och mellan 32 och 64 GB totalt, men företaget ska senare börja sälja paket med fyra moduler.

Modulen med skärm är så klart tänkt att vara placerad längst till höger på moderkortet så att den är synlig, åtminstone i genomskinliga chassin med lite luft kring moderkortet.