Att påstå att AMD:s Ryzen-processorer bestyckade med 3D V-Cache varit ett framgångsrecept är knappast att sticka ut hakan. Ryzen 7 9800X3D och Ryzen 9 9950X3D dyker nu upp när AMD marknadsför dessa som "1 000 FPS-processorer" i vissa spel.

Inte helt oväntat är det primärt i e-sportstitlar, såsom Counter Strike 2 och DOTA 2, som de har uppmätt dessa resultat. Noterbart är att de marknadsför sina processorer tillsammans med Geforce RTX 5080, även om företagets egna Radeon RX 9070 XT letar sig in i tabellen även den.

Exakt vilka inställningar AMD har använt sig av för att uppmäta dessa resultat verkar inte framgå av presentationen.

Om trenden med allt snabbare skärmar håller i sig dröjer det nog inte allt för lång tid innan det dyker upp modeller med en uppdateringsfrekvens som kan matcha resultaten.

Längtar du efter 1 000 Hz? Diskutera i tråden!