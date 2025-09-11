Cougar har lanserat ett nytt chassi kallad CFV235 vars stora säljargument är att den övre delen av chassit – där moderkortet och dess kringutrustning är placerade – ”svävar” en bit ovanför den undre delen som huserar nätaggregatet och eventuella hårddiskar, rapporterar Computerbase.

Fördelen med designen är enligt Cougar att heta komponenter som grafikkort och processor kan suga in friskluft från ytterligare en riktning. Samtidigt undviker chassit att varm luft från nätaggregatet stiger och höjer temperaturen kring övriga komponenter. Magnetiska dammfilter placerade på både ovan- och undersidan av den här luftspalten ska göra det enkelt att damma chassit.

Chassit kommer i två varianter, den ena med framsida täckt av nät och den andra av glas. Kunder kan även välja till en uppgradering kallad Vision som lägger till en 9,2 tum stor skärm med 1920 × 462 pixlar på sidan av underdelen, där användaren till exempel kan visa statistik över datorns prestanda. Med chassit följer en RGB-ljusslinga som är tänkt att placeras mot undre kanten av den övre delen så att mellanrummet accentueras.

Den nedre delen av chassit rymmer förutom nätaggregat två 3,5-tumsdiskar och två 2,5-tumsdiskar. Här sitter även tre USB-kontakter och en ljudutgång. Med en volym på 53 liter är chassit relativt rymligt med plats för upp till 430 millimeter långt grafikkort.

CFV235 kostar motsvarande mellan 1 610 och 2 540 kronor.