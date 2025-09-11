Microsoft börjar nu rulla ut en uppdaterad version av Xbox-appen för Windows efter en tids testande bland användare i Insider-programmet.

Den nya versionens största nyhet är att programmet förvandlas till en portal till mer eller mindre alla installerade spel på datorn, ett slags ”universallauncher” som kan användas för att komma åt spel oavsett från vilken butik de har köpts.

Vid starten stöds förutom Microsofts egna butik och Game Pass även Steam, Epic Games Store, Battle.net och GOG. När användaren installerar ett nytt spel i någon av dessa tredjepartsbutiker dyker spelet även upp i Mitt bibliotek-sektionen i Xbox-appen och även i Senaste-listan. Användare som föredrar att bara visa titlar från vissa butiker kan ändra vilka butiker som ska ingå i inställningarna.

Xbox-appen får även snabbgenvägar till ovanstående butiker, vilket framför allt lär vara användbart för den som kör Windows på en handhållen speldator eller på en dedikerad speldator kopplad till tv:n utan mus och tangentbord.