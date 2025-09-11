I en rapport varnar TrendForce för att den snabba tillväxten inom AI har skapat en akut brist på mekaniska hårddiskar. Leveranstiderna har nu förlängts till över ett år när datacenter expanderar i rekordfart. Mekaniska hårddiskar har länge varit förstahandsvalet för datalagring inom området, på grund av sitt låga pris per gigabyte, men obalans i produktionen gör att leveranskedjan inte längre räcker till.

Som alternativ pekas QLC, eller Quad Level Cell, ut - en teknik som främst återfinns i billigare eller äldre SSD:er för konsumenter, där varje cell lagrar fyra bitar data för att pressa ner kostnaden per gigabyte men med kortare livslängd än TLC. I datacenter kan QLC-baserade SSD:er ändå bli attraktiva genom lägre strömförbrukning och snabbare läsprestanda, även om de kräver mjukvaruanpassningar.

Utvecklingen väntas också påverka priserna. TrendForce förutspår att kontraktspriserna på företags-SSD stiger med mellan fem och tio procent under fjärde kvartalet 2025. NAND-Tillverkaren Micron förbereder sig för en höjning om upp till 30 procent, även om detta ännu inte har kommunicerats ut till dess kunder.

För konsumenter kan utvecklingen innebära både dyrare uppgraderingar och att fler tillverkare väljer att släppa QLC-baserade SSD:er även för hemanvändare, eftersom ökad produktion för datacenter driver ned kostnaden och spridningen av samma teknik.