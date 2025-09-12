Reddit-användaren Substantial-Mark-959 har visat upp något av en raritet: Ett ofärdigt testexemplar av ett av Nvidias första grafikkort med ray tracing, Geforce RTX 2080 Ti.

Användaren fick kortet av en bekant i tron att det var ett trasigt exemplar av Founders Edition-modellen av RTX 2080 Ti, men det stod omedelbart klart att kortet var något alldeles extra när det visade sig heta ”GTX 2080 Ti” istället.

Efter lite trixande fick användaren liv i kortet med en ny VBIOS från Founders Edition-modellen och en modifierad drivrutin, och upptäckte då att kortet inte bara har ett unikt namn. Det visar sig nämligen vara en uppgradering jämfört med den modell av kortet som sedermera släpptes till allmänheten.

Det börjar med minnet som är på 12 GB istället för 11, och dessutom med 384 istället för 352 bitars minnesbuss. TU102-kretsen i den ser dessutom ut att ha fler beräkningsenheter (ROPs). I de få benchmarktest användaren har kört uppvisar kortet dock ingen anmärkningsbar skillnad, men det kan så klart bero på att mjukvaran inte kan utnyttja kapaciteten fullt ut.

Namnet på kortet antyder att Nvidia inte bestämde sig för att genomföra namnändringen till RTX förrän nära lanseringen.