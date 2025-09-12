Cooler Master visade upp en ny tillverkningsteknik företaget kallar 3D Heatpipe under Computex-mässan i maj. Nu lanserar företaget den första processorkylaren med den nya tekniken, rapporterar Tech Power Up.

Kylaren heter Hyper 212 3DHP och är som namnet antyder ytterligare en variant av den gamla anrika (eller förlegade, beroende på vem du frågar) Hyper 212 som först dök upp 2007 då Intels Core Duo regerade och DDR3-minne var sprillans nytt. Den kommer i två varianter, med eller utan RGB men i övrigt likadana.

3D-värmerören gör enligt Cooler Master två saker: Dels leder de värmen effektivare direkt från den hetaste punkten på processorns ovansida, dels sprider de ut värmen jämnare över alla blad i kylflänsen. Det gör att temperaturen i hela kylaren är jämnare och att den avleder värmen från processorn effektivare.

Hyper 212 3DHP ligger kvar på samma pris som föregångaren, knappt 300 kronor, och företaget har självsäkert gett kylaren fem års garanti istället för de sedvanliga två åren.