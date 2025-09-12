AMD har utan större buller smugit ut fyra nya Ryzen-modeller. Två Zen 5-baserade F-varianter utan integrerad grafik kompletteras av en nedbantad Zen 4 och ännu en Zen 3-modell, trots att arkitekturen praktiskt taget är pensionerad.

Specifikationer Ryzen 7 9700F Ryzen 5 9500F Ryzen 5 7400 Ryzen 5 5600F Arkitektur Zen 5 Zen 5 Zen 4 Zen 3 Kärnor / trådar 8 / 16 6 / 12 6 / 12 6 / 12 L3-cache 32 MB 32 MB 16 MB 32 MB Bas / Boost 3,8 / 5,5 GHz 3,8 / 5,0 GHz 3,3 / 4,3 GHz 3,0 / 4,0 GHz TDP 65 W 65 W 65 W 65 W

De två Zen 5-modellerna är kort och gott F-versioner av Ryzen 7 9700X och Ryzen 5 9600/9600X, där den integrerade grafiken plockats bort. För entusiaster som ändå alltid parar ihop processorn med ett separat grafikkort kan dessa ses som billigare alternativ, men i övrigt identiska med sina syskon.

Ryzen 5 7400 sticker däremot ut. Med endast 16 MB L3-cache har AMD för första gången på Raphael-plattformen halverat cachen, troligen för att kunna använda kretsar där delar av cachen är defekt. Resultatet blir en processor som på pappret är svagare än Ryzen 5 7400F, trots att F-modellen normalt sett betyder en nedskuren variant.

Ryzen 5 5600F är kanske det mest udda inslaget. Zen 3 är en flera år gammal arkitektur och används nu mest i budgetsegmentet, men här dyker en ny modell upp med lägre klockfrekvenser än Ryzen 5 5600. Till skillnad från övriga F-modeller handlar det alltså inte om avsaknad av integrerad grafik – Ryzen 5000-serien hade aldrig någon sådan – utan snarare en nedskalad variant för att pressa priset ytterligare.

Regionlåst

Tillgängligheten varierar kraftigt mellan modellerna. Ryzen 7 9700F säljs enbart i Nordamerika, Ryzen 5 5600F är låst till Asien-Stillahavsregionen och Ryzen 5 7400 riktas primärt mot den kinesiska marknaden. Endast Ryzen 5 9500F får global spridning.

Att återanvända gamla arkitekturer och skapa nedskalade varianter är inget nytt grepp. Intel gör samma sak genom att återlansera äldre Comet Lake-kretsar i sin nya Ultra-serie. För AMD innebär det ett sätt att minska svinn från produktionen och samtidigt erbjuda fler prispunkter i olika regioner, särskilt där köpkraften är lägre.