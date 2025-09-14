Corsair har lanserat ett nytt och minst sagt rejält nätaggregat, rapporterar Tom's Hardware. WS3000 har en maximal uteffekt på brutala 3 000 watt, ett nytt rekord för vanliga ATX-nätaggregat. Hur mycket det är tydliggörs inte minst av att det är Corsairs första nätaggregat på mer än 1 600 watt.

WS3000 följer ATX 3.1-standarden och är 80 Plus Platinum-certifierat. För ovanlighets skull har Corsair inte tagit fram en modell för Nordamerika och Japan med 100–120 volt. Med 220–240 volt drar det redan runt 13 ampere, men med 120 volt hade det dragit 25 ampere – mer än vanliga uttag är säkrade för.

Vad kan nå upp till denna skyhöga effekt? Med hela fyra 12V-2x6-kontakter handlar det framför allt om minst ett par rejäla grafikkort. Vanliga konsumentmoderkort har knappt PCI-Expressbanor nog för två, men med Ryzen Threadripper eller liknande går det att bygga en dator med upp till fyra grafikkort för riktigt tunga uppgifter som maskininlärning, 3D-rendering och specialeffekter.

Den höga maxeffekten innebär även att en maskin som skulle ha legat nära taket med ett 1 600-wattaggregat kan ta det lite lugnare och blir effektivare.

Trots avsaknaden av 120 volt säljer Corsair WS3000 i USA och det kostar motsvarande cirka 7 000 kronor.