Terramaster har lanserat en ny NAS-enhet för upp till fyra hårddiskar med flera nyheter som gör den mer användbar för hemanvändare.

F4-425 är en uppgraderad version av F4-212 och byter från ARM-baserad processor till Intels fyrkärninga N5095 med 4 GB arbetsminne. Det gör den 40 procent snabbare än föregångaren i allmänna uppgifter, men tack vare Intels Quicksync blir det även betydligt bättre på att koda om video mellan olika format. 2,5 Gbit Ethernet ger upp till 283 MB/s överföringshastighet.

Mekanismen för att byta hårddiskar som till exempel har gått sönder har också uppgraderats och tar enligt Terramaster mindre än tio sekunder.

På mjukvarusidan hittar vi det uppdaterade operativsystemet TOS 6, som har optimerats och ska vara 60 procent mer responsivt och öppnar program nästan dubbelt så snabbt. Systemet har stöd för Plex, Emby och Jellyfin, vilket kombinerat med den effektivare videoomkodningen gör den mer lämpad som mediaserver.

Andra nyheter är bland annat möjligheten att ansluta externa diskar med existerande data, en uppgraderad lokala fotosynkfunktion och möjlighet att montera olika molnlagringstjänster som mappar i operativsystemet – och dessa kan i sin tur delas över det lokala nätverket.