Microsoft testar just nu en ny funktion i Windows 11 kallad Xbox Full screen experience för handhållna enheter. Den ger ett mer konsollikt Xbox-gränssnitt, samtidigt som den minskar operativsystemets resursanvändning - vilket frigör kapacitet till spelande. Funktionen finns i den kommande 25H2-versionen av Windows 11 och är i nuläget tillgänglig i Insider-programmet.

En användare på Reddit har lyckats aktivera funktionen på sin Asus ROG Ally, och delar med sig av erfarenheter samt en guide för den som själv vill prova. I helskärmsläget startar spel direkt i Xbox-miljön utan att exempelvis Epic Games Launcher dyker upp, och systemet kan konfigureras att starta direkt i helskärmsläget. Det går även att växla mellan "Desktop" och "Full screen experience" via snabbmenyn.

I ett snabbt test märktes viss skillnad i resursanvändning:

Red Dead Redemption 2 presterade marginellt bättre (+5 procent i FPS).

Celeste visade en minskning i RAM-användning med över 1 GB när funktionen var aktiv.

För att aktivera funktionen krävs Windows 11 25H2, som i nuläget finns i Release Preview-kanalen. I vissa fall behöver funktionen manuellt slås på via tredjepartsverktyget ViVeTool, något som sker på egen risk.

Microsoft har samtidigt bekräftat att Xbox Full Screen Experience blir officiellt tillgänglig i oktober, i samband med lanseringen av ROG Xbox Ally X.

Reddit-tråden innehåller både video och detaljerade instruktioner för den som vill prova själv.

Har du fått Xbox Full Screen Experience att fungera på din handhållna enhet? Dela med dig av dina erfarenheter i tråden!