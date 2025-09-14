Nvidia och Intel ingår ett nytt partnerskap som börjar med att Nvidia köper fem procent av Intels aktier för motsvarande 46 miljarder kronor, meddelar Nvidia i ett pressmeddelande. En presskonferens om avtalet ska hållas klockan 19 idag och kommer strömmas för allmänheten.

Samarbetet handlar om att slå ihop Intels processorer och Nvidias grafikkort via NV Link och Intel ska designa nya serverprocessorer särskilt optimerade för att kombineras med Nvidias AI-grafikkort, men företagen ska även designa systemkretsar för konsumentmarknaden som kombinerar Intels processorkärnor och Nvidias Geforce RTX-kärnor för grafik.

Dessa ”x86 RTX”-processorer kommer enligt planerna sitta i ”ett brett utbud av datorer som kräver en kombination av världsledande processorer och grafikkretsar”.

Inför öppnandet av New York-börsen har Intels aktiekurs rusat 30 procent. Nvidias kurs har ökat en aning med 2,9 procent, medan konkurrenten AMD har backat 4 procent.