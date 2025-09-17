Under torsdagen presenterade Nvidia en mång­miljardinvestering i Intel, och meddelade att företagen tillsammans ska designa nya system­kretsar som kombinerar Intels processor­kärnor och Nvidias grafikkretsar. Under en presskonferens på kvällen berättade företagen mer om samarbetet och avslöjade bland annat att de redan är igång med gemensamt designarbete sedan ett år tillbaka.

Avslöjandet har så klart lett till spekulationer kring Intels egenutvecklade grafikkretsar i Arc-familjen. Varför skulle Intel, som är inne i en enorm besparingsvåg, fortsätta plöja ner pengar i utvecklingen av grafikkretsar?

Så tänker dock inte Intel, i alla fall inte som det ser ut idag. En representant för företaget säger till PC World att Nvidia-samarbetet är ett komplement till Intels egenutvecklade produkter och företaget kommer även framöver att sälja grafikkort och integrerade grafikkretsar.

Vitsen med samarbetet, avslöjade Jensen Huang och Lip-Bu Tan under kvällens presskonferens, är att kunna konkurrera bättre med AMD:s systemkretsar som Strix Halo.