Vi har tidigare skrivit när Silverstones FLP02 visades upp på Computex. Företaget har i dagarna bekräftat att datorchassit, som kombinerar 90-talets beigea PC-estetik med moderna funktioner och hårdvarustöd, kommer att lanseras under det fjärde kvartalet på den amerikanska marknaden. Priset är ännu inte fastslaget, men väntas landa omkring 240 US dollar. Hoppfulla européer får dock fortsatt vänta på nytt besked.

Det retrodoftande chassit sticker ut med tre 5,25-tumsplatser bakom en floppy-inspirerad lucka, något ovanligt på dagens marknad. Det följer med tre fläktar och en dedikerad Turbo-knapp som via en integrerad kontroller driver upp till åtta PWM-fläktar till full kapacitet, samtidigt som en digital display visar rotationshastighet. Ström- och resetknapparna kan dessutom låsas med nyckel för att undvika misstag, eller hämndaktioner på LAN.

På insidan finns plats för grafikkort upp till 386 millimeter, inklusive RTX 5090, processorkylare på 182 millimeter och ATX-nätaggregat på 250 millimeter. Radiatorstöd sträcker sig upp till 360 millimeter i toppen. Specifikationen omfattar ATX, Micro-ATX, Mini-ITX och SSI-CEB-stöd, totalt nio expansionsplatser och moderna anslutningar i form av USB-C, två USB 3.0 och kombinerad ljudkontakt.

Du kan läsa mer om Silverstone FLP02 på tillverkarens hemsida.

Tycker du att chassidesign var bättre förr och ser fram emot en nordisk lansering av FLP02?