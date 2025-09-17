Användaren Tomasz Gawroński har via X.com delat en log där den skarpsynte kan skåda referenser till Battlemage ID E221, vilket tycks referera till grafkkretsen BMG-G31. Detta ryktas vara det ännu osläppa Intel ARC B770.

Det är sedan tidigare rapporterat att den kommande modellen utrustas med 16 GB grafikminne av typen GDDR6 över en 256 bitar bred minnesbuss. Därtill ser den ut att ha 32 stycken Xe-kärnor vilket är att jämföra med 20 stycken för Intel Arc B580, och 18 stycken för Intel Arc B570.

Om vi får se Intel Arc B770 innan årets slut återstår att se, men vi på redaktionen håller helt klart tummarna.

Skulle du kunna tänka dig att hoppa på Intel Arc-tåget? Diskutera i tråden!