Asus fortsätter utveckla lösningar för att minska behovet av kablar i datorn. I en ny video visar företagets Kinachef Tony Yu upp ett koncept på hur det kan bli möjligt att förse enklare grafikkort med ström direkt via PCI-Expresskortplatsen på moderkortet, utan några ytterligare strömkablar.

Den nya tekniken använder en modifierad PCI-Expresskontakt med extra stift på den mindre, vänstra, kontakten på grafikkortet och motsvarande i kontakten på moderkortet. WCCF Tech noterar att stiften ser tjockare ut än normalt och liknar GC_HPWR-kontakten som Asus har utvecklat för kabelfri strömförsörjning av kraftfullare kort.

Kontakten kan hantera upp till 250 watt istället för de 75 watt PCI-Expressstandarden idag levererar. Det räcker för grafikkort som RTX 5060 Ti, RTX 4070 och RX 9070. I Asus demonstration använder Tony Yu just ett 5060 Ti som drar 248 watt.