När GPD i somras visade upp sin kommande handhållna speldator Win 5, först ut med AMD:s nya toppkrets Ryzen AI Max Plus 395 (Strix Halo), räknade de flesta med att datorn kommer kosta en rejäl slant. Frågan är hur många som trots det får en chock när priserna nu har avslöjats.

Instegsmodellen av den Steam Deck-liknande datorn går nämligen loss på 1 448 dollar eller motsvarande knappt 17 000 kronor, och det är ett rabatterat pris via en Indiegogo-kampanj. Priset i butik kommer ligga på 1 600 dollar, eller cirka 18 500 kronor med svensk moms.

I den modellen sitter 32 GB primärminne och 1 TB lagring. För toppmodellen med 64 GB minne och 4 TB lagring får kunder pröjsa ytterligare närmare 8 000 kronor. Någon variant med 128 GB minne, det maximala AI Max Plus 395 stödjer, kommer till att börja med inte säljas.

De första leveranserna planeras till november i år.