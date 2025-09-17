Tyska Apollo har lanserat A6000, en komplett dator som är fullständigt kompatibel med tidiga Amiga-maskiner med Motorolas 68k-processorer, rapporterar Techspot.

A6000 bygger på Apollos egendesignade V4 AC68080-processor som kan köra all mjukvara utvecklad för de ursprungliga Amiga-datorerna och även en del mjukvara utvecklad för tidiga Macintosh-datorer, men med många gånger högre prestanda.

Den är även bestyckad med andra moderna specifikationer som SD-kortläsare, 100 Mbit Ethernet, fyra USB-kontakter och har 2 GB primärminne och 12 MB minne i processorn (mot 2 MB i Amiga 1200). Datorn sitter i ett 3D-utskrivet chassi som även hyser ett tangentbord, precis som på originalet, med Cherry MX-brytare.

Apollo säger att företagets utvecklare har tillbringat nära tio år på att dekonstruera och återskapa Amigas olika kretsar och Motorola 68000-processorn. Den färdiga produkten släpptes först i en jubileumsupplaga om 40 unika exemplar som genast sålde slut, men Apollo kommer börja sälja en massproducerad modell i oktober till ett pris på 960 euro eller cirka 10 600 kronor.