Ända sedan AMD av misstag släppte källkoden för uppskalaren FSR 4 har entusiaster experimenterat med denna för att få mjukvaran att fungera på äldre grafikkort.

Med nyligen publicerade testresultat på tyska Computerbase samt Reddit går det att utläsa att det absolut fungerar på äldre grafikkort. Med den nya versionen av FSR upplever användarna en helt klart bättre bildkvalitet, men med exempelvis ett Radeon RX 6800 XT blir prestandan 10 till 20 procent sämre än med FSR 3.

Med grafikkort baserade kring AMD:s RDNA 3 blir prestandaförlusten något mindre än med RDNA 2, men fortfarande en bit bakom RDNA 4-baserade grafikkort. För att få det hela att fungera kan du följa en steg för steg guide som publicerats på Reddit.

Är du beredd att offra några procents prestanda för bättre bildkvalitet? Diskutera i tråden!