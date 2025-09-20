Tidigare i september rapporterade SweClockers om hur AI-boomen lett till brist på mekaniska hårddiskar, och hur datacenter i allt större utsträckning tittar på QLC-SSD:er som alternativ. Nu fortsätter utvecklingen på minnesmarknaden - den här gången är det DRAM och NAND som står i fokus.

Enligt uppgifter från sydkoreanska New Daily har Samsung meddelat sina partners att priserna på både DRAM och NAND höjs under årets fjärde kvartal. Konkret handlar det om en ökning på 15 till 30 procent för LPDDR4X, LPDDR5 och LPDDR5X samt 5 till 10 procent för NAND-baserad lagring som eMMC och UFS. Företaget följer därmed efter både Micron och SanDisk, som redan infört höjningar på mellan 10 och 30 procent under de senaste veckorna.

Bakgrunden härleds dock inte enkom till AI-boomen, som i fallet med de mekaniska hårddiskarna, utan även efterfrågan på telefoner och surfplattor står bakom ökningen. Det blir alltså högt tryck från två håll, med tillverkare som Nvidia driver på efterfrågan på högpresterande, strömsnålt minne, samtidigt som årets konsumenthandelns högsäsong snart drar igång med black friday, Prime days, julhandel, med mera.

För konsumenter innebär den totala utvecklingen att både systemminnen och SSD-lagring riskerar att bli dyrare framöver. Samsung hade initialt planerat att helt avsluta DDR4-produktionen i mitten av 2025, men har redan fått backa på det beslutet då efterfrågan är högre än väntat.

För svenska PC-byggare kan det här betyda att uppgraderingar som tidigare varit billiga nu kostar betydligt mer, och att övergången till DDR5 i praktiken accelererar.