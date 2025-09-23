Utrustad med ett Gigabyte Z890 Tachyon och en enkel 24 GB DDR5-modul från Corsair har Salty Croissant blivit den första att nå frekvensrekord på 6 510 MHz vilket motsvarar 13 020 MT/s.

För att nå hastigheter på den här nivån är latenserna långt från optimala och processorn körs med reducerat antal kärnor aktiva. Gigabytes Tachyon-serie är en moderkortsserie som specifikt riktar sig mot överklockare och sockeln är roterad. Därtill är moderkortet utrustat med två stycken DIMM-platser där det fysiska avståndet till sockeln är reducerat för bättre signalintegritet.

Det nya rekordet verkar inte vara validerat via HWbot ännu men när det blir det kommer Salty Croissant alltså ha slagit sitt eget rekord.

Överklockar du dina minnen manuellt? Diskutera i tråden!