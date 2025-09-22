Kinesiska tillverkaren Maxsun har lanserat ett nytt moderkortsformat kallat YTX, rapporterar PC Gamer. Det nya formatet är en förlängd variant av Mini-ITX med samma bredd men ytterligare plats till höger om minnesplatserna.

Den extra ytan använder Maxsun för att öka antalet M.2-kortplatser för SSD:er från en till fyra (två nya kortplatser på framsidan, en på baksidan). Formatet placerar dessutom strömkontakter på baksidan som standard, något som har blivit vanligt de senaste åren med satsningar som Asus BTF.

Precis som Mini-ITX har YTX-moderkort bara en PCI-Expresskortplats för grafikkort, men för mer unika byggen går det så klart att använda en adapter för att använda någon av M.2-platserna för någon annat.

Det första moderkortet som använder det nya formatet heter Terminator H770YTX D5 och använder den relativt ovanliga Intel-systemkretsen H770 för processorer i 12–14:e generationen Core-processorer. Varför företaget valde det framför en systemkrets i 800-serien eller en AM5-styrkrets för AMD:s just nu så populära Ryzen 9000-serie framgår inte.