Det relativt okända amerikanska märket Origin Code har presenterat en ny serie DDR5-minnesmoduler kallad Vortex. Minnesmodulerna kommer säljas i paket om två eller fyra moduler med sammanlagt 32, 48, 192 eller 256 GB. Företaget förklarar inte i sitt pressmeddelande (via Tech Power Up) varför det har valt just de storlekarna.

Hastigheten på minneskretsarna ligger på mellan 6 000 och 8 000 MT/ och latensen på CL26–CL36, med stöd för AMD:s EXPO-överklockningsprofiler. 6 000 MT/s vid CL30 är snabbt för moduler på 48 och 64 GB. Corsairs snabbaste minne som säljs i paket med totalt 192 GB ligger till exempel på 5 200 MT/s och CL38.

Det unika med modulerna är dock kylningen. Origin Code har designat ett system med tre gemensamma fläktar placerade på ovansidan av minnesmodulerna, så att de två eller fyra modulerna kyls gemensamt istället för var och en för sig. Fläktarna har dubbla kullager och ger ett luftflöde på 637 liter per minut.

Tillverkaren utlovar fler detaljer och information om pris och tillgänglighet i mitten av oktober.