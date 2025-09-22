Spelet BlockBlasters på Steam har visat sig innehålla skadlig kod som under en månad kunde stjäla kryptovalutor direkt från användares datorer. Totalt uppskattas minst US 150 000 dollar ha försvunnit innan spelet togs bort. Den mest uppmärksammade händelsen inträffade nyligen när streamern RastalandTV, som kämpar mot cancer i fjärde stadiet, under en livesändning fick se sin plånbok tömmas på 32 000 dollar. Pengarna hade samlats in genom en Solana-baserad memecoin kallad $CANCER för att finansiera hans behandling.

Efteråt slöt dock communityn upp. Kryptoprofilen Alex Becker ersatte omedelbart den stulna summan och andra användare bidrog också med donationer, vilket innebar att RastalandTV snabbt fick tillbaka de pengar som gått förlorade.

En analys av säkerhetsföretaget G Data visar att en uppdatering den 30 augusti lade in malware som stängde av Microsoft Defender, stal lösenord och sökte igenom datorer efter kryptoplånböcker. Koden tros vara kopplad till den så kallade StealC-familjen och fanns kvar på Steam i nästan en månad. Kritiker, bland dem blockchain-utredaren ZachXBT, menar att Valve agerade för sent och att fallet understryker allvarliga brister i plattformens säkerhet.

Händelsen är inte unik. Tidigare i år har spel som Chemia och PirateFi också tagits bort från Steam efter att ha kopplats till skadlig kod. BlockBlasters sticker dock ut genom att både orsaka stora ekonomiska förluster och drabba särskilt utsatta individer, vilket nu väcker nya frågor om hur mycket användare egentligen kan lita på Steams säkerhetsrutiner.