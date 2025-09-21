Microsoft har tillsammans med schweiziska uppstartbolaget Corintis tagit fram en ny teknik för betydligt effektivare vattenkylning av processorer, grafikkretsar och andra högpresterande kretsar med mikrofluidik.

Där traditionell vattenkylning innebär att kylvätska pumpas förbi utanför det skyddande höljet på processorn etsar Microsoft istället mikroskopiska kanaler direkt på baksidan av kiselplattan. Dessa leder vätskan mycket närmare de varmaste delarna av kretsen, vilket gör kylningen effektivare.

I experiment har tekniken sänkt den maximala temperaturökningen i kretsar med upp till 65 procent, och med tre gånger högre effektivitet, jämfört med så kallade kylplattor (cold plates), en vanlig teknik för vattenkylning i datacenter.

Tekniken har varit under utveckling i flera år och Microsoft visade en tidig prototyp 2022. Corintis del av arbetet har handlat om att använda maskininlärning för att optimera layouten på nätverket av mikrokanaler. Designen härmar mönster som kan ses i naturen, till exempel på baksidan av löv och vingarna på fjärilar.

Microsoft tror att den nya tekniken kommer möjliggöra nya kretsdesigner som 3D-kretsar kylda via små rör som genomkorsar varje lager. Utvecklingen av kretsar i flera lager har hittills begränsats just av svårigheten att kyla dem effektivt.

Först ska Microsofts nya teknik tillämpas i datacenter, men det är inte omöjligt att den även letar sig in i strömslukande konsumentprodukter som kraftfulla grafikkort.

– Ju fler som anammar tekniken desto bättre, desto snabbare kommer den utvecklas och desto bättre blir det för oss, våra kunder och för alla, säger Jim Kleewein på Microsoft.