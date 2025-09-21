Raspberry Pi Foundation har släppt Raspberry Pi 500+, en allt-i-ett-dator med inbyggt tangentbord, SSD och hela 16 GB RAM. Produkten bygger på samma plattform som Raspberry Pi 5 med en fyrkärnig Arm Cortex-A76 på 2,4 GHz, dubbla 4K-utgångar samt trådlös nätverksanslutning. Tangentbordet är mekaniskt med Gateron KS-33 Blue-switchar och individuell RGB-belysning, en markant uppgradering från tidigare modeller.

Den största nyheten är att datorn levereras med 256 GB förinstallerad lagring i M.2-format, som går att byta mot valfri 2280-enhet. Tillsammans med de 16 GB LPDDR4X-4267, den största minnesmängd som hittills använts i en Raspberry Pi. För den som söker en mer komplett lösning finns även ett “Desktop Kit” som inkluderar mus, 27-watt strömförsörjning, HDMI-kabel samt en fysisk kopia av Raspberry Pi Beginner’s Guide.

Priset för själva enheten ligger på 2 439 kronor genom auktoriserade återförsäljare, medan Desktop Kit kostar 2 659 kronor. Raspberry Pi 500+ riktar sig i första hand till entusiaster, skolor och hobbyister som vill ha en komplett dator i kompakt format. Frågan är hur väl den kan mäta sig med x86-baserade mini-PC i samma prisklass, särskilt när det gäller prestanda i tyngre arbetsuppgifter.

Raspberry Pi 500+ framstår som en av Raspberry Pi Foundations mest polerade produkter hittills och kan bli en lockande maskin för både vardagsanvändning och experimenterande.