I mitten av oktober upphör Windows 10 att vara ett aktivt utvecklat operativsystem. Därefter kommer Microsoft enbart att släppa säkerhetsfixar för att täppa till de säkerhetsbrister som upptäcks i systemet. Dessa kommer vara tillgängliga för användare som anmäler sig till ESU-programmet (Extended Support Updates), men vad som krävs för att gå med i det har företaget ändrat flera gånger.

I juni gjorde Microsoft programmet gratis för konsumenter med Home- eller Pro-licenser som aktiverar säkerhetskopiering av systeminställningar till Microsoft-kontot, men den som inte vill eller kan det har fått betala drygt 300 kronor istället.

Nu har företaget ändrat reglerna igen, den här gången enbart för invånare i EU och EES-området. Organisationen Euroconsumers Group skickade tidigare i år ett brev till Microsofts Irland-kontor och påpekade att kravet på att aktivera molnsynk med största sannolikhet bryter mot rättsakten om digitala marknaden (DMA), som förbjuder Microsoft och andra ”grindvakter” att basera tillgången till en produkt eller tjänst på en annan.

Microsoft har nu svarat och meddelar att dessa krav snart kommer tas bort och att EU-användare därmed kommer kunna anmäla sig till ESU-programmet utan att behöva aktivera molnsynk, vilket Euroconsumers Group bekräftar i ett svar till företaget.

Helt utan krav blir ESU-programmet dock inte. Microsoft bekräftar för Windows Latest att EU-användare fortfarande behöver ett Microsoft-konto för att anmäla sig.

I brevet upprepar gruppen tidigare kritik mot att ESU-programmet bara gäller ett år för konsumenter, och påpekar att Microsoft tidigare – som efter lanseringen av Windows 10 – inte har tvingat användare att skaffa ny hårdvara för att kunna fortsätta använda Windows utan säkerhetsrisker.