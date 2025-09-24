Med mindre än tre veckor kvar till Windows 10:s officiella supportstopp den 14 oktober har Microsoft nu släppt septembers valfria systemuppdatering. Det blir den sista uppdateringen av systemet som inte är en ren säkerhetsuppdatering, rapporterar Neowin.

Det är ingen massiv uppdateringen och Microsoft överraskar inte med några nya funktioner. Uppdateringen, som har beteckningen KB5066198, innehåller i själva verket bara två förbättringar. Det handlar om buggfixar för SMBv1 och Windows Autopilot.

SMBv1 är den äldre versionen av Microsoft fildelningsprotokoll och används idag sällan då nyare versioner är bättre och säkrare. Den aktuella versionen idag är 3.1.1, som släpptes med Windows 10 och Windows Server 2016. Buggen Microsoft har fixat gäller anslutningar över den likaledes gamla nätverkstekniken Netbios.

Windows Autopilot används av organisationer för att aktivera och ställa in nya datorer, och att nollställa befintliga. Buggfixen här rör bara datorer som har fått Windows 10 via Autopilot.