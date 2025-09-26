Razer satsar stort på att nästa stora buzzword inom spelhårdvara ska bli Sensa HD Haptics. Tekniken handlar i korthet om att förvandla ljud till vibrationer, med så låg fördröjning som under 20 millisekunder. Enligt Razer innebär det att explosioner, skott och cutscenes inte bara syns och hörs - de känns.

Det är inte bara ett enskilt headset som vibrerar, utan flera produkter inom ekosystemet kan samspela i vad Razer kallar multi-device harmonized haptics. Med andra ord kan hörlurar handkontroll, och nu även en haptisk kudde, tillsammans bjuda på en "helkropps"-upplevelse. Systemet synkroniserar även med Chroma RGB, 260 dynamiska ljuseffekter som reagerar på allt från granatkast till uppdragsnotiser.

Premiärspelet blir inget mindre än Battlefield 6, DICE kommande multiplayer-shooter, där det bjuds det på hela 176 skräddarsydda haptiska effekter. Razer passar samtidigt på att påminna om att Sensa fungerar med alla ljudkällor, inklusive filmer och musik, via realtidskonvertering.

Bland de första kompatibla produkterna märks headsetet Kraken V4 Pro, kudden Freyja HD Haptic Gaming Cushion, samt kontrollen Wolverine V3 Pro. Totalt uppges över hundra titlar redan ha stöd för tekniken.

Vilket spel skulle du vilja pirrade lite extra?