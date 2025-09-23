Alla som var med när ADSL rullade ut i början av 2000-talet minns den otroliga känslan när bandbredden över en natt tiodubblades och det plötsligt gick att vara uppkopplad dygnet runt utan att blockera telefonlinjen. De gamla modemen som fram tills dess var det vanligaste sättet att koppla upp sig hamnade snart i byrålådor, skrubbar eller på tippen.

Idag finns inte många internetoperatörer kvar som erbjuder uppringt internet. Amerikanska AOL släcker sin uppringda tjänst den 30 september. Men några finns fortfarande kvar, vilket kreatörerna bakom Youtube-kanalen The Serial Port utnyttjar i en ny video där de sätter nytt hastighetsrekord för uppringt internet.

Skaparnas mål var att komma upp i tillräckligt hög hastighet att kunna strömma video från Youtube, och det gjorde de med råge. Med hjälp av en teknik kallad Multilink PPP kombinerade de 12 modem som tillsammans kom upp i en aggregerad hastighet på 668 Kbit/s eller 83,5 KB/s – betydligt mer än de runt 200 Kbit/s som är minimumkravet för Youtube. Och mer än den första generationen av ADSL med sina 512 Kbit/s.

För att få tillräckligt många serialkontakter bytte skaparna från en IBM-maskin från 2001 med Windows ME till en nyare från 2004 med Windows XP. Två likadana PCI-kort fungerade inte, men med kort från två olika tillverkare lyckades de till slut komma upp i tolv modem.

Kring 21 minuter in i videon ovan kan du höra de ljuva tonerna när de tolv modemen kopplar upp sig samtidigt.