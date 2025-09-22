Sammyuri är en välbekant kreatör i Minecraft-världen och har tidigare bland annat skapat en fungerande processor med klockfrekvensen 1 Hz och ”Minecraft byggt i Minecraft”. Nu är skaparen tillbaka med en ny video där han visar upp Craft GPT, en AI-chattbot byggd helt och hållet i spelet.

Det börjar med en liten språkmodell tränad på Tinychat-databasen. Modellen körs på en dator bestående av 1 020 × 260 × 1 656 block, totalt 439 miljoner stycken. Det räcker till drygt fem miljoner parametrar och så kallat context window på 64 tokens.

Sammyuri har delat koden för att generera och köra Craft GPT på Github, med instruktioner för den som vill prova på det. För att fungera hjälpligt krävs minst 32 GB primärminne, men 64 GB eller ännu mer är att föredra.

Projektet kan i teorin köras i ”vanilla” Minecraft, men då kan det ta upp till tio år att generera ett svar, varnar Sammyuri. För att faktiskt gå att använda med svarstider på ”bara” några timmar krävs det specialutvecklade Minecraft-serverprogrammet MCHPRS.