Skrivare, och då framför allt bläckstråleskrivare, har i många år hört till de mest kritiserade teknikprodukterna. Fråga en genomsnittlig datoranvändare vilket tillbehör de haft mest problem med och sannolikheten är hög att svaret blir en skrivare.

Mycket av kritiken mot bläckstråleskrivare handlar om att företag som HP och Canon gör sitt yttersta för att förhindra användare att köpa billigare bläck från andra tillverkare. De använder en variant av den så kallade rakbladsmodellen, där själva skrivaren säljs utan någon vidare vinst eller rent av med förlust och vinsterna väntas komma från bläckförsäljningen.

På senare tid har flera tillverkare dessutom börjat snegla på mjukvarubranschen och dess övergång till abonnemang. Idag säljer bland annat HP skrivare med bläckabonnemang, där kunden får låna skrivaren så länge hen fortsätter betala för bläck.

Det här har fått många att se rött, och en grupp entusiaster i Paris har tagit saken i egna händer och presenterar nu Open Printer. Det är en skrivare med öppen källkod och öppen design (via Creative Commons-licens) där kunden kan fylla på sina gamla eller köpa nya bläckpatroner utan att behöva kringgå något DRM-skydd eller trixa med något annat.

Skrivarens design är framtagen för att göra det enkelt att reparera den, och användare kan välja mellan vanliga pappersark och papper på rulle. En inbyggd skärmaskin underlättar för det senare. Open Printer stödjer upp till A3-format. Skrivarens mjukvara körs på en Raspberry Pi Zero W och skrivarhuvudet styrs via kretsen STM32 MCU.

För enkelhets skull har utvecklarna valt att göra skrivaren kompatibel med bläckpatronerna HP 63 (i USA) och HP 302 (i Europa), men det handlar alltså om det fysiska formatet och det går att återanvända gamla patroner.

Skrivaren ska finansieras via en kampanj som snart drar igång på Crowd Supply.